Киевский мэр Виталий Кличко вывел из себя министра обороны Германии Бориса Писториуса, задав ему на конференции вопрос про ракеты Taurus.
"Зачем постоянное напоминание об этом маленьком пункте из списка, когда у нас нет полного консенсуса?", — возмутился Писториус.
Раздражённому главе немецкого военного ведомства пришлось ещё раз перечислить то оружие, которое Берлин уже поставил, в том числе танки Leopard. Недовольный министр также задал мэру столицы Украины встречный вопрос, почему украинские политики не замечают это.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о получении танков Abrams от США в ближайшее время.
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