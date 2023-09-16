Мэр Киева Кличко вывел из себя министра обороны ФРГ Писториуса вопросом про Taurus

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Киевский мэр Виталий Кличко вывел из себя министра обороны Германии Бориса Писториуса, задав ему на конференции вопрос про ракеты Taurus.

Фото: facebook

"Зачем постоянное напоминание об этом маленьком пункте из списка, когда у нас нет полного консенсуса?", — возмутился Писториус.

Раздражённому главе немецкого военного ведомства пришлось ещё раз перечислить то оружие, которое Берлин уже поставил, в том числе танки Leopard. Недовольный министр также задал мэру столицы Украины встречный вопрос, почему украинские политики не замечают это.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о получении танков Abrams от США в ближайшее время.