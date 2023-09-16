Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о получении танков Abrams в ближайшее время

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

В скором времени Киев получит от США танки Abrams. Ожидается, что их будет больше, чем десять. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Касаемо поставок самых тяжёлых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнёры наши из США не подводят", — сказал Данилов в комментарии "Украинскому радио".

Он также добавил, что вскоре американские танки будут "защищать Украину".

Ранее газета Politico сообщала, что Киев получит первые 10 "Абрамсов" в середине сентября.