В скором времени Киев получит от США танки Abrams. Ожидается, что их будет больше, чем десять. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.