Байден вспомнил, как сказал Путину в Женеве, что КНР "не очень уважает" Россию

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Глава Белого дома Джо Байден вспомнил свои переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве. По словам президента США, в 2021 году он сказал российскому коллеге, что Китай "не очень уважает" Москву.

Фото: Openverse

Как пояснил Байден, одной из тем для разговора в Женеве стала стратегическая стабильность. Президент США подчеркнул: Путин сообщил, что с "неохотой" обсуждает этот вопрос, ведь Вашингтон ждёт, что Москва привлечёт к этой проблеме руководство Китая.

"Я сказал, я не жду, что ты привлечёшь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", — отметил глава Белого дома во время выступления в Мэриленде.

Байден утверждает, что ему была интересна только позиция России по поводу стабильности на мировой арене.

Продолжая выступление в Мэриленде, американский президент назвал США "страной возможностей", а затем стал терять голос. Политик с трудом завершил свою речь.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал Вашингтон активнее готовиться к возможному противостоянию с КНР. По его словам, Пекин уже модернизирует войска, поскольку не исключает войну со Штатами.