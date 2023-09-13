Министр ВВС США Кендалл призвал активнее готовиться к возможной войне с Китаем

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что Вашингтон должен активнее готовиться к возможному вооружённому противостоянию с китайской армией.

Фото: Openverse

По его словам, в ближайшее время необходимо реформировать Воздушно-космические войска. Если этого не произойдёт, американская армия проиграет в войне с КНР, считает министр. Как пояснил чиновник, США должны готовиться к таким сражениям, к которым не будут натренированы китайские военные.

"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится", — цитирует Кендалла издание The Hill.

Он добавил, что Китай модернизирует свои войска, готовясь к битве с США. Министр подчеркнул: Пекин создаёт новые подразделения для атак на авианосцы и аэродромы.

Ранее американский аналитик Брэдли Делвин заявил, что США на фоне поддержки Киева столкнутся с крахом на Украине, а затем не смогут защитить Тайвань.