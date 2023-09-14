Из-за обнаружения обломков БПЛА дипломата РФ вызвали в МИД Румынии

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После обнаружения новых обломков беспилотника, которые, по заявлениям румынских властей, напоминают те, что используются российскими военными на Украине, временный представитель России в Румынии и советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вновь приглашена в министерство иностранных дел Румынии. Это произошло по распоряжению министра иностранных дел Луминицы Обобеску в среду, 13 сентября.

Фото: Openverse

В сообщении румынского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что государственный секретарь по стратегическим делам, Юлиан Фота, выразил решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии. Он осудил такие инциденты, указав, что они представляют угрозу безопасности румынских граждан и создают риск для безопасности судоходства на реке Дунай и в Черном море, сообщает ТАСС.

Ранее мы писали, что в Румынии на гугл-картах некие предприимчивые люди отметили места, откуда лучше наблюдать российские удары по портам Измаил и Рени.

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