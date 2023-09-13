Премьер Италии: перераспределение мигрантов не решение проблемы

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила свое мнение, что перераспределение мигрантов, прибывающих в Италию, в другие страны ЕС является второстепенным решением, которое не решает более широкую проблему миграции. Во время вечерней телепрограммы на телеканале RAI Мелони подчеркнула свою обеспокоенность продолжающимся прибытием мигрантов в Италию и необходимость конкретных шагов для решения этой проблемы.

Фото: openverse

"Вопрос перераспределения [мигрантов] вторичный, в других странах были размещены единицы в последние месяцы, вопрос не в том, как отодвинуть проблему, но как ее решить, а в плане предотвращения прибытия мигрантов в Италию конкретных шагов я не вижу"- заявила Джорджия Мелони.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила действие двусторонних соглашений с Италией, которая обязалась принять 3500 мигрантов, въезжающих в Европу через остров Лампедуза в 2022 году. Власти Германии приняли 1700 человек, прибывших на юг Италии с лета прошлого года, но теперь настаивают на выполнении Дублинских правил, которые требуют от лиц, ищущих убежища, завершить процесс подачи заявления в стране, в которую они впервые прибыли.

Италия долгое время считала это постановление устаревшим и неподходящим для текущей ситуации. Большинство мигрантов, прибывающих морским путем из африканских стран, часто отправляющихся из Туниса и Ливии, принимают страны Южной Европы, включая Италию. В последние дни наблюдался резкий рост числа прибывающих на остров Лампедуза: всего за два дня прибыло 6700 мигрантов. По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала года в Италию морским путем прибыло более 116 000 человек, по сравнению с примерно 63 500 за аналогичный период прошлого года.

Бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини, который ныне является премьер-министром и министром транспорта и инфраструктуры, предположил, что массовое прибытие мигрантов в Италию может быть скоординированными усилиями. Он назвал это "актом войны" и выразил обеспокоенность потенциальными рисками, которые это представляет для итальянского общества.

Несмотря на то, что нынешнее итальянское правительство ввело ограничения в отношении НПО, число мигрантов, прибывающих в Италию, остается высоким, отчасти из-за нестабильности в Тунисе и Ливии, где отсутствует контроль на побережье, а контрабанда людей остается прибыльным бизнесом.

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