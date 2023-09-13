Если флот Североатлантического альянса появится в Чёрном море, он может спровоцировать войну с Россией, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт напомнил, что Россия относится к Чёрному морю так же, как Соединённые Штаты к Карибскому — полный контроль над этими акваториями важен для безопасности стран.
"Я могу поспорить: если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море и они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать", — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Появление в регионе флота альянса для сопровождения судов с украинской пшеницей в обход зерновой сделки таит реальную опасность, предупредил полковник.
"Если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией", — уверен он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".