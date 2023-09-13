Экс-советник Пентагона Макгрегор: корабли НАТО в Чёрном море начнут войну с РФ

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Если флот Североатлантического альянса появится в Чёрном море, он может спровоцировать войну с Россией, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Openverse

Военный эксперт напомнил, что Россия относится к Чёрному морю так же, как Соединённые Штаты к Карибскому — полный контроль над этими акваториями важен для безопасности стран.

"Я могу поспорить: если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море и они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать", — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Появление в регионе флота альянса для сопровождения судов с украинской пшеницей в обход зерновой сделки таит реальную опасность, предупредил полковник.

"Если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией", — уверен он.