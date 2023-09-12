Незадолго до начала военного конфликта президент России Владимир Путин предлагал выстроить новую систему европейской безопасности, напомнил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Тогда, добавил он, Запад отказался слушать российского лидера, там не поняли, что это было последнее предупреждение.
"Подумайте о том, чего мы коллективно добиваемся, мы и НАТО. Установление Киевом контроля над территориями, которые, по мнению Москвы, принадлежат ей, автоматически вызовет российский ядерный ответ", — предупредил Риттер в интервью YouTube-каналу Massachusetts Peace Action.
Путин, напомнил разведчик, чётко давал понять, что расширение Североатлантического альянса на Восток приведёт к жёсткому ответу России, и сейчас Украина, Европа и США расплачиваются за свою недальновидность.
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