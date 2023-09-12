Экс-разведчик Риттер напомнил США предупреждение Путина о "ядерном ответе"

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Незадолго до начала военного конфликта президент России Владимир Путин предлагал выстроить новую систему европейской безопасности, напомнил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Тогда, добавил он, Запад отказался слушать российского лидера, там не поняли, что это было последнее предупреждение.

"Подумайте о том, чего мы коллективно добиваемся, мы и НАТО. Установление Киевом контроля над территориями, которые, по мнению Москвы, принадлежат ей, автоматически вызовет российский ядерный ответ", — предупредил Риттер в интервью YouTube-каналу Massachusetts Peace Action.

Путин, напомнил разведчик, чётко давал понять, что расширение Североатлантического альянса на Восток приведёт к жёсткому ответу России, и сейчас Украина, Европа и США расплачиваются за свою недальновидность.