Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны

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Для продолжения наступательных действий украинской армии явно не хватает сил и ресурсов. Об этом предупредил бывший разведчик США Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Разведчик уточнил, что ресурсов украинским военным не хватит не только для проведения атак на том или ином участке. Истощение ВСУ заметно по всей линии соприкосновения, из-за чего украинцы могут потерять занимаемые ими позиции уже в следующие несколько недель, максимум — месяцев.

При этом президенту Владимиру Зеленскому говорят, что российские военные стойко держатся за свои позиции, в то время как у ВСУ недостаточно резервов для того, чтобы попытаться переломить ситуацию в свою пользу.

В итоге даже самые оптимистично настроенные эксперты и политики, которым казалось, что ВСУ способны прорвать российскую оборону, теперь уже в это не верят.

"Тот факт, что украинцы все еще продолжают биться головой о первую линию российской обороны, говорит о том, что это заняло слишком много времени и у них просто не хватает ресурсов, чтобы закончить это дело", — добавил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.