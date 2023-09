Your browser does not support the audio element.

Для продолжения наступательных действий украинской армии явно не хватает сил и ресурсов. Об этом предупредил бывший разведчик США Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.