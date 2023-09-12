Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Spiegel: В Германии могут уничтожить 4500-летнее поселение ради выпуска чипов intel
56-летний Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций
"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты
Пассажирка самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, написала послание своим детям на талоне
Звездный Тимур Хайдаров высказался о нашумевшей пластической операции Виктории Бони
Жительница Омска рассказала, что паника среди пассажиров самолёта Airbus началась после посадки
Компании России воспользовались ИИ для борьбы с кражами в магазинах
Илон Маск отключился на деловой встрече в Москве после рюмки водки
Беременная женщина из числа пассажиров севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 госпитализирована

Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны

1:13
Мир

Для продолжения наступательных действий украинской армии явно не хватает сил и ресурсов. Об этом предупредил бывший разведчик США Скотт Риттер.

Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Разведчик уточнил, что ресурсов украинским военным не хватит не только для проведения атак на том или ином участке. Истощение ВСУ заметно по всей линии соприкосновения, из-за чего украинцы могут потерять занимаемые ими позиции уже в следующие несколько недель, максимум — месяцев.

При этом президенту Владимиру Зеленскому говорят, что российские военные стойко держатся за свои позиции, в то время как у ВСУ недостаточно резервов для того, чтобы попытаться переломить ситуацию в свою пользу.

В итоге даже самые оптимистично настроенные эксперты и политики, которым казалось, что ВСУ способны прорвать российскую оборону, теперь уже в это не верят.

"Тот факт, что украинцы все еще продолжают биться головой о первую линию российской обороны, говорит о том, что это заняло слишком много времени и у них просто не хватает ресурсов, чтобы закончить это дело", — добавил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево

Стюардессе, которая прыгала по автомобилям в аэропорту, поставлены диагнозы.

Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Украина готова объявить войну России. Готова ли Америка? Любовь Степушова Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова
Скончалась выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Скуратова
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Последние материалы
Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны
56-летний Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций
"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты
Пассажирка самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, написала послание своим детям на талоне
Звездный Тимур Хайдаров высказался о нашумевшей пластической операции Виктории Бони
Жительница Омска рассказала, что паника среди пассажиров самолёта Airbus началась после посадки
Компании России воспользовались ИИ для борьбы с кражами в магазинах
Илон Маск отключился на деловой встрече в Москве после рюмки водки
Беременная женщина из числа пассажиров севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 госпитализирована
Актриса Наталия Антонова женила сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников