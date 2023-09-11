Скотт Риттер: Россия в состоянии перейти к полномасштабному наступлению, а как и где это будет — пока неизвестно

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Если будет нужно, российская армия может начать полномасштабное наступление на Украине. В этом уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: openverse.org

"Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Разведчик обратил внимание, что российское командование старается максимально сохранить жизни своих военных в ходе боевых действий в зоне СВО.

Военный предупредил, что если Россия поставить себе цель наступать, то у Киева будут огромные сложности, и чтобы понимать это, вовсе не нужно быть "военным гением".

ВСУ сейчас очень ослаблены, и Москва может обратить это себе на пользу, оттеснив ВСУ на другой берег Днепра и взяв под контроль Одессу, если того потребует ситуация.