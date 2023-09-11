Если будет нужно, российская армия может начать полномасштабное наступление на Украине. В этом уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
Разведчик обратил внимание, что российское командование старается максимально сохранить жизни своих военных в ходе боевых действий в зоне СВО.
Военный предупредил, что если Россия поставить себе цель наступать, то у Киева будут огромные сложности, и чтобы понимать это, вовсе не нужно быть "военным гением".
ВСУ сейчас очень ослаблены, и Москва может обратить это себе на пользу, оттеснив ВСУ на другой берег Днепра и взяв под контроль Одессу, если того потребует ситуация.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.