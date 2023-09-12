NYP: в Белом доме перепутали президента и председателя Нацсобрания Вьетнама

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Представители Белого дома, которые ведут социальные сети американского лидера Джо Байдена, спутали вьетнамского президента Во Ван Тхыонга с председателем Нацсобрания Вьетнама. Об этом пишет New York Post.

Фото: openverse.org

Отмечается, что администрация Байдена опубликовала неправильный снимок в Twitter*. Как сказано в статье, вместо президента Вьетнама на фото фигурировал руководитель Национального собрания, который внешне похож на лидера страны. Впоследствии Белый дом удалил соответствующую запись из соцсетей.

"Президент Байден в понедельник поблагодарил своего вьетнамского коллегу в уже удалённом сообщении в Twitter, в котором ошибочно фигурировал председатель Национального собрания", — уточнили журналисты NYP.

Ранее глава Белого дома допустил оговорку, назвав премьер-министра Британии Риши Сунака президентом. Затем Байден исправился, пошутив, что "продвинул" политика по карьерной лестнице.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.