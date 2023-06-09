Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом. Об этом сообщает Daily Express.
Во время переговоров, которые состоялись в Белом доме, американский лидер назвал своего британского коллегу "мистером президентом". Это смутило Сунака, но Байден быстро исправился, заявив, что "продвинул" своего гостя.
Отметим, что это первое посещение Сунаком Белого дома с тех пор, как он возглавил британское правительство в октябре 2022 года.
Напомним, в апреле 2023 года СМИ Соединенного королевства обвинили Байдена в неуважении к Сунаку, встречавшего президента на военном аэродроме недалеко от Белфаста. Американский президент отмахнулся от премьер-министра и стал приветствовать других людей.
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