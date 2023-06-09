Президент США перепутал должность премьер-министра Великобритании

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом. Об этом сообщает Daily Express.

Фото: РИА Новости

Во время переговоров, которые состоялись в Белом доме, американский лидер назвал своего британского коллегу "мистером президентом". Это смутило Сунака, но Байден быстро исправился, заявив, что "продвинул" своего гостя.

Отметим, что это первое посещение Сунаком Белого дома с тех пор, как он возглавил британское правительство в октябре 2022 года.

Напомним, в апреле 2023 года СМИ Соединенного королевства обвинили Байдена в неуважении к Сунаку, встречавшего президента на военном аэродроме недалеко от Белфаста. Американский президент отмахнулся от премьер-министра и стал приветствовать других людей.