Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Китай. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Детали визита пока прорабатываются. Ожидается, что поездка произойдет после того, как завершится посещение Блинкеном Ближнего Востока.
Отметим, что в феврале 2023 года госсекретарь уже планировал посетить Пекин, однако визит был отложен из-за китайского аэростата, пересекшего границу США.
Напомним, президент США Джо Байден во время саммита G7 заявил, что ожидает "оттепели" в отношениях с КНР, которые испортил "глупый шпионский шар".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.