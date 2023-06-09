Госсекретарь США может посетить на следующей неделе Китай

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Китай. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Фото: РИА Новости

Детали визита пока прорабатываются. Ожидается, что поездка произойдет после того, как завершится посещение Блинкеном Ближнего Востока.

Отметим, что в феврале 2023 года госсекретарь уже планировал посетить Пекин, однако визит был отложен из-за китайского аэростата, пересекшего границу США.

Напомним, президент США Джо Байден во время саммита G7 заявил, что ожидает "оттепели" в отношениях с КНР, которые испортил "глупый шпионский шар".