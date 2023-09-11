Politico: решение Путина о присоединении новых регионов вынуждает ЕС расширяться

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Президент РФ Владимир Путин, приняв решение о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заставил Европейский союз (ЕС) расширяться, сообщает Politico.

Фото: openverse.org

По информации издания, поведение ЕС может обернуться негативными последствиями для блока. Отмечается, что сегодня руководство Евросоюза размышляет над привлечением в организацию порядка 8 новых государств.

"Однако историческое стремление к расширению несёт в себе определённые риски для ЕС", — сказано в публикации.

Как подчёркивает Politico, ЕС не удастся избежать масштабных внутренних реформ, а также внутренних дебатов, поскольку некоторые члены организации, вероятно, будут препятствовать вхождению новых государств в Евросоюз.

Ранее британский отставной полковник Ричард Кемп заявил, что Запад столкнётся с поражением, если новые регионы РФ останутся под контролем Москвы.