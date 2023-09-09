Киевские власти могут начать насильно возвращать уехавших с Украины беженцев из других стран, чтобы потом отправлять их на передовую. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник отметил, что на Украине практически не осталось мужчин, которых можно было бы отправить в ряды ВСУ. А на Западной Украине киевские вербовщики, которые ловят всех подряд.
"В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу. Вот в каком они отчаянии", — сказал Макгрегор в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche.
Макгрегор добавил, что его шокируют данные о потерях ВСУ. Он уверен, что Запад будет продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока там остаётся хоть кто-то, способный его применять.
Полковник считает, что Киев будет делать это до тех пор, пока у Украины "совсем никого не останется", именно в этом и заключается отчаянный план украинских властей.
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