Полковник Макгрегор: Киев в отчаянии, раз пытается арестовать и мобилизовать беженцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевские власти могут начать насильно возвращать уехавших с Украины беженцев из других стран, чтобы потом отправлять их на передовую. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Полковник отметил, что на Украине практически не осталось мужчин, которых можно было бы отправить в ряды ВСУ. А на Западной Украине киевские вербовщики, которые ловят всех подряд.

"В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу. Вот в каком они отчаянии", — сказал Макгрегор в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche.

Макгрегор добавил, что его шокируют данные о потерях ВСУ. Он уверен, что Запад будет продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока там остаётся хоть кто-то, способный его применять.

Полковник считает, что Киев будет делать это до тех пор, пока у Украины "совсем никого не останется", именно в этом и заключается отчаянный план украинских властей.