Америке нужен конфликт на Украине для того, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Незалежная для Вашингтона лишь "дойная корова".
Пока поставки оружия Украине будут приносить прибыль американскому ВПК, Вашингтон не остановится, считает Макгрегор.
"Конфликт на Украине — это дойная корова, кураторы Байдена хотят, чтобы это продолжалось", — заявил экс-советник главы Пентагона на странице в Сети Х.
Он подчеркнул, что украинский конфликт позволяет "набивать карманы" Вашингтону. Но этим "идиотам" необходимо как можно скорее "заключить мир".
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