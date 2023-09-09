Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина для ВПК США — "дойная корова"

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Америке нужен конфликт на Украине для того, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Незалежная для Вашингтона лишь "дойная корова".

Фото: kyivpost.com

Пока поставки оружия Украине будут приносить прибыль американскому ВПК, Вашингтон не остановится, считает Макгрегор.

"Конфликт на Украине — это дойная корова, кураторы Байдена хотят, чтобы это продолжалось", — заявил экс-советник главы Пентагона на странице в Сети Х.

Он подчеркнул, что украинский конфликт позволяет "набивать карманы" Вашингтону. Но этим "идиотам" необходимо как можно скорее "заключить мир".