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Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска

1:15
Мир

В Польше прокомментировали информацию о том, что Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink. Из этого Варшаве следует вынести урок, заявил польский полковник Пётр Левандовски в беседе с Onet.

Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска
Фото: CreativeCommons

По мнению офицера, попав в зависимость от частной компании, Украина оказалась в ловушке.

"Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну. При всём уважении, это чушь <…>, вооружённые силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию", — заявил собеседник издания.

Принимая такое решение, Маск действовал по своему усмотрению. Если бы у ВСУ был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло, заключил полковник.

Ранее американский предприниматель опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева. Он заявил, что система не была активирована, но её просили включить.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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