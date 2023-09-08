Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщение CNN о том, что он отключил спутниковую сеть "Старлинк" в районе Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский флот. Бизнесмен в своей соцсети заявил, что услуга никогда и не была там активна.
"Поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всём пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре", — написал Маск в комментарии к посту.
Он также добавил, что если бы согласился на эту просьбу, то SpaceX явно была бы замешана в серьёзной эскалации конфликта.
Из этого следует, что у берегов Крыма "Старлинк" не работал. И предприниматель отказом ответил на просьбу включить его.
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