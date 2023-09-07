CNN: Маск тайно приказал отключить Starlink вблизи Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на ВМФ РФ

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Американский миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи крымского побережья в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на Военно-морской флот РФ. Отрывок из биографии бизнесмена опубликовал СNN.

Фото: CreativeCommons

Из текста следует, что Маск сделал это из страха, что РФ начнёт ядерную войну. Опасения якобы были вызваны разговорами предпринимателя с высокопоставленными российскими чиновниками.

Маск считает, что Украина заходит слишком далеко и идёт к стратегическому поражению, говорится в статье.