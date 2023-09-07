Американский миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи крымского побережья в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на Военно-морской флот РФ. Отрывок из биографии бизнесмена опубликовал СNN.
Из текста следует, что Маск сделал это из страха, что РФ начнёт ядерную войну. Опасения якобы были вызваны разговорами предпринимателя с высокопоставленными российскими чиновниками.
Маск считает, что Украина заходит слишком далеко и идёт к стратегическому поражению, говорится в статье.
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