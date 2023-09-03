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Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требования Зеленского вернуть Крым без боя

0:42
Мир

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен выразил недоумение по поводу требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру РФ Владимиру Путину вернуть без боя Крым. Военный высмеял заявление главы киевского режима в своей соцсети, назвав это бредом.

Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требования Зеленского вернуть Крым без боя
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет возможности защитить даже Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о желании захватить Крым неоднократно. Также он сообщал о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова. Эти планы в России назвали самоубийственными.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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