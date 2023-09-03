Ветеран армии США Ноктис Дрейвен выразил недоумение по поводу требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру РФ Владимиру Путину вернуть без боя Крым. Военный высмеял заявление главы киевского режима в своей соцсети, назвав это бредом.
Он подчеркнул, что у Зеленского нет возможности защитить даже Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию.
Напомним, ранее Зеленский заявлял о желании захватить Крым неоднократно. Также он сообщал о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова. Эти планы в России назвали самоубийственными.
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Актер ушел из жизни еще 24 августа.