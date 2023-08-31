Украинский политолог Бортник: Россия ударит ядерным оружием при угрозе прорыва ВСУ к Крыму

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Если украинская армия сможет добраться до границ Крыма и перед ВСУ появится реальная перспектива перерезания сухопутного коридора, на переговоры Россия не пойдёт, а применит тактическое ядерное оружие. Об этом заявил в эфире интернет-канала "PolitБюро" киевский политолог Руслан Бортник.

Фото: ru.best-wallpaper.net

По мнению эксперта, у ВСУ сейчас появились перспективы всё-таки перерубить сухопутный мост в Крым. Кроме того, если украинские войска пройдут ещё 30-40 километров и преодолеют половину пути до Азовского моря, они достаточно эффективно смогут наносить удары по всей территории Крыма и по Крымскому мосту, добавил он.

По мнению Бортника, после этого Россия не начнёт уступать и сдаваться, а может решить превратить Крым в огромную военную базу, эвакуировав часть мирного населения.

Однако нельзя полностью исключить ситуацию, при которой Россия ради того, чтобы избежать подобного сценария, может пойти даже на демонстративные тактические ядерные удары, заключил украиснкий политолог.