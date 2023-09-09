Немецкий экс-полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов — тревожный сигнал

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Жалобы президента Украины на граждан, которые уклоняются от службы в ВСУ — тревожный знак, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, подобные заявления украинского президента показывают реальную картину с патриотизмом в стране.

"Да, конечно, это (публичные жалобы Зеленского. — Прим. ред.) тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Это показывает, что образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти", — заявил Рихтер в интервью Die Welt*.

Как уточнил немецкий военный, многие украинцы уехали из страны. А чтобы вернуть "захисников" призывного возраста в Незалежную из ЕС и Штатов для мобилизации, потребуются немалые ресурсы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.