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Немецкий экс-полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов — тревожный сигнал

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Мир

Жалобы президента Украины на граждан, которые уклоняются от службы в ВСУ — тревожный знак, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

Немецкий экс-полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов — тревожный сигнал
Фото: edition.cnn.com

По его словам, подобные заявления украинского президента показывают реальную картину с патриотизмом в стране.

"Да, конечно, это (публичные жалобы Зеленского. — Прим. ред.) тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Это показывает, что образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти", — заявил Рихтер в интервью Die Welt*.

Как уточнил немецкий военный, многие украинцы уехали из страны. А чтобы вернуть "захисников" призывного возраста в Незалежную из ЕС и Штатов для мобилизации, потребуются немалые ресурсы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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