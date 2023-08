Your browser does not support the audio element.

Одной из основных причин провала контрнаступления Киева — очевидное преимущество ВС РФ в воздухе. Так считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.