Одной из основных причин провала контрнаступления Киева — очевидное преимущество ВС РФ в воздухе. Так считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
Именно это обстоятельство плюс колоссальные потери ВСУ ставят киевские власти перед необходимостью проведения новой мобилизации, отметил обозреватель.
"Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию", — сказал Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt*.
При этом журналист считает, что поставки истребителей F-16 не спасут положение ВСУ, потому что это произойдёт ещё не скоро. По мнению обозревателя, Киев сможет задействовать F-16 не в начале 2024 года, как говорит об этом министр обороны Украины Алексей Резников, а только через несколько лет.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.
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