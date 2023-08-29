Welt* назвало причины для проведения мобилизации на Украине: преимущество ВС РФ в воздухе и потери ВСУ

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Одной из основных причин провала контрнаступления Киева — очевидное преимущество ВС РФ в воздухе. Так считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Именно это обстоятельство плюс колоссальные потери ВСУ ставят киевские власти перед необходимостью проведения новой мобилизации, отметил обозреватель.

"Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию", — сказал Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt*.

При этом журналист считает, что поставки истребителей F-16 не спасут положение ВСУ, потому что это произойдёт ещё не скоро. По мнению обозревателя, Киев сможет задействовать F-16 не в начале 2024 года, как говорит об этом министр обороны Украины Алексей Резников, а только через несколько лет.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.