Политолог оценил готовность ООН выполнить условия РФ по зерновой сделке: утром деньги — вечером стулья

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Кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал письмо генсека ООН Антониу Гуттереша, адресованное главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу возможного возобновления зерновой сделки с участием РФ.

Фото: openverse.org

Гуттереш заявил в этом документе, что ООН готова пойти на выполнение поставленных Россией условий с тем, чтобы Москва вновь стала участницей зернового соглашения.

Политолог усомнился в том, что всё будет так, как предлагает генсек ООН.

"Позиция у России очень простая: утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья. Как только эти условия будут выполнены, а не просто будет сказано то, что они должны быть выполнены, а когда они будут реально выполнены, тогда возможно возвращение России и дальнейшие шаги уже будут обсуждаться", — указал Бедрицкий.

Эксперт подчеркнул, что слова Гуттереша — пустые, они ничем не подкреплены, а у ООН нет таких рычагов и механизмов, которые могут повлиять на позицию европейских стран и Соединённых Штатов.

"Одно дело — то, что он предлагает, а совсем другое дело — как на это дело смотрят в Европе или в Соединённых Штатах", — подчеркнул Бедрицкий.

Политолог добавил, что на Западе должны не просто заявить о готовности выполнить свои условия по отношению к РФ, а действительно их выполнить, и только после этого Россия будет продолжать этот диалог.

"Пока это просто такие политические заявления, которые приняты определенное внимание привлечь и к миротворческой роли ООН, и, соответственно, попытка надавить на Россию", — добавил политолог.

Ранее Антониу Гуттереш заявил, что ООН готова выполнить условия России для возвращения к зерновой сделке.