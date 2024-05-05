Гонконгские отели перед выбором: экологические принадлежности или платные пластиковые товары

В Гонконге туристы платят за шампунь и зубную пасту в отелях

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гонконгские отельеры столкнулись с дилеммой: взимать с гостей плату за туалетные принадлежности в пластиковой упаковке или перейти на экологически чистые материалы. Это нововведение последовало за запретом властей на одноразовый пластик, как сообщает издание South China Morning Post.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

После введения шестимесячного переходного периода, некоторые отели начали требовать с туристов оплату за шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для сна и другие предметы. Туристы в социальных сетях указывают, что в бюджетных отелях цены на расчески колеблются от 2 до 10 гонконгских долларов, одноразовые бритвенные станки стоят 5-9, а за маленькую бутылку воды в пластике просят от 5 до 8 долларов.

В отеле Grand Hyatt пятизвездочной категории предлагают бесплатные деревянные зубные щетки, но за тюбик зубной пасты весом в 50 грамм просят 15 гонконгских долларов, за бритву — 50, а за шапочку для душа — 5 долларов. В отельных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь доступны в диспенсерах, а стандартный туалетный набор стоит 40 гонконгских долларов.

Туристы в соцсетях критически относятся к этой практике, считая, что отели претендуют на экологичность, но заставляют платить за то, что раньше было бесплатным. Многие указывают, что это лишь способ взимать дополнительные средства за услуги, которые ранее входили в стоимость проживания. Однако некоторые выразили удивление по поводу того, что зубную пасту можно упаковать в бумажный тюбик, а ручку зубной щетки изготовить из прессованного дерева.