Почему кошки часто толкают лапой миску с водой: настоящая причина заставит задуматься всех

Многие владельцы домашних животных заметили, как их питомцы толкают миску с водой или макают в неё лапы.
Это поведение кошек вызывает интерес у их хозяев. Некоторые думают, что кошка просто играет, в то время как другие считают, что её что-то не устраивает.
На деле кошка стремится заставить воду двигаться.
Зачем это делают кошки
Кошки предпочитают пить текущую воду, а не стоячую, потому что стоячая вода в природе часто бывает грязной и опасной. Текущая вода, по мнению кошки, безопасна для питья.
Это связано с инстинктами: животные естественно тяготеют к рекам, ручьям и другим источникам текучей воды.
Если доступ к такой воде отсутствует, кошка пытается хотя бы имитировать её движение, чтобы пить стоячую воду.
Что можно сделать
Владельцам рекомендуется приобрести специальный фонтанчик для питья. Из такого устройства кошка будет пить с большим удовольствием.
К тому же, вода в обычной миске быстро загрязняется пылью и шерстью, что дополнительно подчеркивает правильность выбора кошек.
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