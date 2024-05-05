Почему кошки часто толкают лапой миску с водой: настоящая причина заставит задуматься всех

Стало известно, почему кошки толкают миску с водой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы домашних животных заметили, как их питомцы толкают миску с водой или макают в неё лапы.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Это поведение кошек вызывает интерес у их хозяев. Некоторые думают, что кошка просто играет, в то время как другие считают, что её что-то не устраивает.

На деле кошка стремится заставить воду двигаться.

Зачем это делают кошки

Кошки предпочитают пить текущую воду, а не стоячую, потому что стоячая вода в природе часто бывает грязной и опасной. Текущая вода, по мнению кошки, безопасна для питья.

Это связано с инстинктами: животные естественно тяготеют к рекам, ручьям и другим источникам текучей воды.

Если доступ к такой воде отсутствует, кошка пытается хотя бы имитировать её движение, чтобы пить стоячую воду.

Что можно сделать

Владельцам рекомендуется приобрести специальный фонтанчик для питья. Из такого устройства кошка будет пить с большим удовольствием.

К тому же, вода в обычной миске быстро загрязняется пылью и шерстью, что дополнительно подчеркивает правильность выбора кошек.