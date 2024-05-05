Чем полезна поза дерева из йоги? Рассказала тренер

Фитнес-тренер Светлана Бутова считает, что поза дерева из йоги способствует развитию нескольких качеств.
Например, балансу и концентрации внимания. Также она направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия.
"Еще эта базовая асана помогает укрепить мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия, и благоприятно воздействует на нервную систему", — считает тренер.
Благодаря позе дерева можно научиться терпению и сосредоточенности, пишет "СЭ".
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.