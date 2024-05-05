Чем полезна поза дерева из йоги? Рассказала тренер

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Фитнес-тренер Светлана Бутова считает, что поза дерева из йоги способствует развитию нескольких качеств.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, балансу и концентрации внимания. Также она направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия.

"Еще эта базовая асана помогает укрепить мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия, и благоприятно воздействует на нервную систему", — считает тренер.

Благодаря позе дерева можно научиться терпению и сосредоточенности, пишет "СЭ".