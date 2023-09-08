В ООН проинформировали, что готовы выполнить условия, выдвинутые Россией, для того, чтобы последняя вернулась в зерновую сделку. Об этом сообщает немецкое издание Bild*, ссылаясь на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, которое тот адресовал главе МИД РФ Сергею Лаврову.
В тексте письма говорится о том, что в ООН предлагают России реализовать четыре пункта: позволить российским кораблям швартоваться в европейских портах, страховать их, заново подключить российский "Россельхозбанк" к SWIFT, а также вернуть России её активы, которые были заморожены в Евросоюзе.
Создатели документа из ООН полагают, что выполнения этих условий будет достаточно для того, чтобы Москва согласилась вернуться к участию в зерновом соглашении.
Авторы Bild* уверены, что если выполнить эти условия, все требования России будут удовлетворены.
Ранее во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Москве содействие в поставке бесплатного российского зерна голодающим странам Африки после того, как об этом объявил глава РФ.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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