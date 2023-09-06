"Политика": все карты в зерновой сделке у Путина, Запад бессилен что-либо сделать

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Все карты по зерновой сделке находятся у президента России Владимира Путина, от Запада в этом вопросе мало что зависит, говорится в материале сербского издания "Политика".

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В материале отмечается, что Россия будет упорно отстаивать свою позицию и не откроет черноморские порты Украины, если требования РФ не будут выполнены.

По итогам переговоров президентов России и Турции частичный договор между Москвой и Анкарой выглядит более вероятным, предполагает сербское издание.

Заметим, в среду российский МИД сообщил, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей. Так что предположение автора статьи в "Политике" Жарко Галетина было верным.

Впрочем, издание рассматривает ситуацию с учётом интересов Сербии. И отмечает, что в этом году Сербии некуда вывозить собственное зерно, что делает её положение очень непростым. Так что надо искать новый надёжный экспортный путь, говорится в материале сербского издания.

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