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Россия назвала альтернативу зерновой сделке

1:10
Экономика

В МИД Российской Федерации объявили, что они рассматривают предложение президента РФ Владимира Путина о поставке 1 миллиона тонн зерна в Турцию для последующей переработки и отправки в нуждающиеся страны как альтернативу черноморской сделке. Эта информация была опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает Gazeta.ru.

Россия назвала альтернативу зерновой сделке
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

В заявлении было подчеркнуто, что министры иностранных дел России и Турции намерены детально обсудить детали реализации предложения Владимира Путина, касающиеся поставок 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по специальной льготной цене, при условии финансовой поддержки со стороны Катара. После переработки на турецких предприятиях продукция будет направлена в страны с наибольшей потребностью.

В МИД России отметили, что данный проект рассматривается как эффективная альтернатива черноморской сделке.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что вопрос о продовольственной инициативе в Черноморском регионе не может быть реализован без участия России.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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