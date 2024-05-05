Тинт для губ из свёклы: натуральное средство для нежно-розового оттенка

Соблазнительные губы: рецепт натурального тинта на основе свёклы

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши губы всегда были нежно-розовыми и соблазнительными? Забудьте о химических средствах из магазина и попробуйте природное решение – тинт на основе свеклы! Этот рецепт от stylecraze.com не только добавит вашим губам роскошный оттенок, но и улучшит их состояние благодаря полезным свойствам свеклы.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Понадобятся

Свекла среднего размера

1 чайная ложка кокосового масла

Небольшая емкость для хранения

Блендер

Рецепт тинта для губ

Начните с того, чтобы тщательно промыть свеклу и очистить ее от кожуры. Затем нарежьте ее на небольшие кусочки и поместите в блендер, чтобы измельчить до состояния пюре. Важно не добавлять воду, чтобы сохранить яркость цвета.

Затем процедите сок из свеклы и переложите его в чистую емкость. Добавьте чайную ложку кокосового масла и хорошо перемешайте смесь. Если желаете, можно добавить еще немного масла для более прозрачного оттенка.

Теперь, когда тинт готов, поместите его в холодильник. После нанесения на губы, оттенок будет легким и нежным. Однако через некоторое время он станет более насыщенным и глубоким. Нанесите один слой для естественного вида или несколько для насыщенности.

Этот натуральный тинт для губ идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть привлекательно, не прибегая к химическим средствам. Попробуйте этот рецепт уже сегодня и наслаждайтесь результатом!

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