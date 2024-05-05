Музыка омолаживает мозг: результаты исследования пожилых людей удивили учёных

Учёные обнаружили, что для мозга пожилых людей полезна любая музыка

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование показало, что прослушивание музыки полезно для мозга пожилых людей, даже если музыка им не нравится.

Фото: flickr.com by Vincent Lock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В эксперименте участвовали две группы людей средним возрастом 19 и 67 лет, которые слушали 24 разных трека различных жанров. У молодых знакомая или приятная музыка активировала систему вознаграждения в мозге, в то время как у пожилых людей такая активация наблюдалась даже при прослушивании неприятной или незнакомой музыки.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Network Neuroscience, могут помочь в разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей.