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Музыка омолаживает мозг: результаты исследования пожилых людей удивили учёных

Учёные обнаружили, что для мозга пожилых людей полезна любая музыка

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Наука

Исследование показало, что прослушивание музыки полезно для мозга пожилых людей, даже если музыка им не нравится.

Учёные обнаружили, что для мозга пожилых людей полезна любая музыка
Фото: flickr.com by Vincent Lock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В эксперименте участвовали две группы людей средним возрастом 19 и 67 лет, которые слушали 24 разных трека различных жанров. У молодых знакомая или приятная музыка активировала систему вознаграждения в мозге, в то время как у пожилых людей такая активация наблюдалась даже при прослушивании неприятной или незнакомой музыки.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Network Neuroscience, могут помочь в разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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