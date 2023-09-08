Экс-разведчик США Риттер: Путин переживёт любого американского президента

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер прокомментировал заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что лидер РФ Владимир Путин не должен "пережить Украину".

Фото: openverse.org

Военспец перечислил политиков, которых Путин уже "пережил". Речь идёт о Билле Клинтоне, Джордже Буше младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе. Риттер спрогнозировал, что российский лидер переживёт Блинкена и главу Белого дома Джо Байдена.

Как пояснил экс-разведчик, США спровоцировали конфликт на Украине, однако он не привёл к свержению российского руководства. Эксперт считает, что противостояние может завершиться лишь крахом украинской армии, поскольку РФ заняла правильную сторону.

"Путин успешно борется, он победит на Украине, переживёт Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него", — подчеркнул Риттер в эфире Judging Freedom.

Ранее Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Запад планирует вооружить Украину таким образом, чтобы Путину не удалось её пережить.