Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции во время визита в Киев 6 сентября, что Америка и другие страны НАТО планируют вооружить Украину так, чтобы президент России Владимир Путин не смог её пережить.
"Мы хотим быть уверены, что Украина будет в состоянии сдерживать агрессию в долгосрочной перспективе, а не только сегодня. Нам нужно, чтобы президент Путин понял, что он не может пережить Украину", — высказался Блинкен.
Он также выразил надежду, что при помощи НАТО Украина будет обладать сильными Вооружёнными силами "мирового класса", а также "сильной динамичной демократией".
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не смогут выиграть в открытом конфликте с Россией.
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