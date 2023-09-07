Блинкен в Киеве заявил, что Путин не должен пережить Украину

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции во время визита в Киев 6 сентября, что Америка и другие страны НАТО планируют вооружить Украину так, чтобы президент России Владимир Путин не смог её пережить.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Мы хотим быть уверены, что Украина будет в состоянии сдерживать агрессию в долгосрочной перспективе, а не только сегодня. Нам нужно, чтобы президент Путин понял, что он не может пережить Украину", — высказался Блинкен.

Он также выразил надежду, что при помощи НАТО Украина будет обладать сильными Вооружёнными силами "мирового класса", а также "сильной динамичной демократией".

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не смогут выиграть в открытом конфликте с Россией.