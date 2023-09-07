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СВР: спецслужбы США готовятся к устранению нового руководства Нигера

1:14
Мир

Американские власти недовольны сменой политического руководства Нигера. Вашингтон уже начал готовиться к устранению "неудобных" африканских лидеров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

СВР: спецслужбы США готовятся к устранению нового руководства Нигера
Фото: openverse

По данным ведомства, многополярный мир, частью которого становится Африка, пугает американцев. Отмечается, что Белый дом прорабатывает разные шаги по "укреплению демократии" на территории Нигера.

"Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения", — сказано в сообщении.

Как пояснили в СВР, Вашингтон уже ищет исполнителей для ликвидации африканских лидеров. Основная ставка делается на ближайшее окружение государственных деятелей Нигера, в том числе тех, кто прошёл подготовку на объектах Минобороны США, уточнили в ведомстве.

В Службе внешней разведки пришли к выводу, что Штаты возвращаются к старым методам устранения "неугодных".

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что Европа планирует воспользоваться отсутствием лидеров России и КНР на саммите "Большой двадцатки", чтобы установить контакт с Глобальным Югом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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