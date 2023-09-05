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Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20

1:12
Мир

Российский президент Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не планируют посещать саммит "Большой двадцатки" в Индии. Европейский союз (ЕС) хочет воспользоваться этим ради установления контакта с Глобальным Югом, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
Фото: openverse.org

По данным агентства, европейские лидеры попытаются улучшить отношения с африканскими политиками на полях саммита G20. Как сказано в статье, Евросоюз намерен продемонстрировать готовность пересмотреть партнёрские связи с Африкой.

"Поскольку лидеры КНР и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться этим моментом", — отмечается в публикации.

Подчёркивается, что в рамках саммита запланированы встречи руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца с государственными деятелями, которые будут представлять Южную Африку, Египет, Нигерию и Коморские острова. По предварительной информации, они могут обсудить последствия отмены зерновой инициативы и другие проблемные вопросы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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