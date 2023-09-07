Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном посетили ресторан McDonald's в Киеве.
Украинский дипломат во время встречи рассказал, что в студенчестве приходил в McDonald's в надежде избавиться от похмелья.
При этом Блинкен был удивлён данной историей. Он выразил надежду на то, что такие ситуации происходили с Кулебой "очень редко". Как пояснил госсекретарь США, с ним подобного "никогда не случилось", передаёт издание The Hill.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение McDonald's", — заявил Кулеба.
Глава МИД Украины и госсекретарь США также порассуждали о том, что их врачи, скорее всего, не позволили бы им питаться едой из McDonald's.
Блинкен прибыл в Киев в среду, 6 сентября. На брифинге он сообщил, что Вашингтон впервые передаёт Украине активы российских олигархов на сумму более пяти миллионов долларов.
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