Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном посетили ресторан McDonald's в Киеве.

Фото: openverse.org

Украинский дипломат во время встречи рассказал, что в студенчестве приходил в McDonald's в надежде избавиться от похмелья.

При этом Блинкен был удивлён данной историей. Он выразил надежду на то, что такие ситуации происходили с Кулебой "очень редко". Как пояснил госсекретарь США, с ним подобного "никогда не случилось", передаёт издание The Hill.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение McDonald's", — заявил Кулеба.

Глава МИД Украины и госсекретарь США также порассуждали о том, что их врачи, скорее всего, не позволили бы им питаться едой из McDonald's.

Блинкен прибыл в Киев в среду, 6 сентября. На брифинге он сообщил, что Вашингтон впервые передаёт Украине активы российских олигархов на сумму более пяти миллионов долларов.