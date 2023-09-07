Соединённые Штаты впервые передают Украине российские активы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.
"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаём Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", — сказал Блинкен.
Глава Госдепа не уточнил, чьи активы передаются Киеву. Однако известно, что речь идёт о сумме 5,4 миллиона долларов.
Напомним, американцы заморозили у себя 330 миллиардов долларов, принадлежащих РФ.
Также Блинкен заявил, что Америка и другие страны НАТО планируют вооружить Украину так, чтобы президент России Владимир Путин не смог её пережить.
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