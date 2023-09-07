Блинкен: США впервые передают Украине активы российских олигархов

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Соединённые Штаты впервые передают Украине российские активы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаём Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", — сказал Блинкен.

Глава Госдепа не уточнил, чьи активы передаются Киеву. Однако известно, что речь идёт о сумме 5,4 миллиона долларов.

Напомним, американцы заморозили у себя 330 миллиардов долларов, принадлежащих РФ.

Также Блинкен заявил, что Америка и другие страны НАТО планируют вооружить Украину так, чтобы президент России Владимир Путин не смог её пережить.