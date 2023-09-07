Захарова: против нового главы МО Украины требуют возбудить дело о коррупции

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение бывшего руководителя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова на пост министра обороны страны.

Фото: openverse.org

Дипломат удивлена выбором украинского президента Владимира Зеленского, поскольку в отношении Умерова требуют возбудить уголовное дело о коррупции.

"Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!" — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее представители Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины обязали завести уголовное дело на Умерова. Предварительно, чиновник мог превысить свои полномочия на посту руководителя Фонда государственного имущества.

Журналисты Economist убеждены, что Умеров стал министром обороны вместо Алексея Резникова из-за лояльности.

Как отмечает Der Spiegel, Резников лишился высокого поста на фоне коррупционных скандалов в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Речь идёт о завышении стоимости униформы и продовольствия для армии.