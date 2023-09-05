Der Spiegel: Резников уволен с поста главы МО Украины из-за коррупционных скандалов

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Резникова с поста главы Минобороны страны из-за коррупционных скандалов, связанных с армией, пишет Der Spiegel.

Фото: openverse.org

По информации немецкого журнала, отставка Резникова в разгар вооружённого конфликта произошла на фоне завышения стоимости униформы и продовольствия для украинских войск. Отмечается, что военный бюджет на Украине был расширен, следовательно, возможности для реализации коррупционных схем выросли.

"Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили общественность на Украине", — сказано в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что новым министром обороны Украины станет Рустем Умеров. Глава МО России Сергей Шойгу, комментируя назначение, подчеркнул: Москва ожидает "пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов" в Киеве.