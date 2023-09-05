Economist: Рустем Умеров был выбран министром обороны Украины из-за своей лояльности

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Помимо теперь уже бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова, на должность министра обороны Украины обсуждались и другие кандидаты. Об этом сообщает Economist.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как объяснили журналистам издания источники в Киеве, остальные кандидаты намеревались укомплектовать министерство своими людьми, однако украинские власти сочли, что что это будет чересчур. После раздумий на пост министра обороны Украины был назначен Рустем Умеров, показавшийся властям самым лояльным вариантом, который устроил всех.

Ранее в Верховную Раду заявление об отставке написал занимавший пост министра обороны с осени 2021 года Алексей Резников. Украинский парламент его отставку принял.