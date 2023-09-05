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Economist: Рустем Умеров был выбран министром обороны Украины из-за своей лояльности

0:50
Мир

Помимо теперь уже бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова, на должность министра обороны Украины обсуждались и другие кандидаты. Об этом сообщает Economist.

Economist: Рустем Умеров был выбран министром обороны Украины из-за своей лояльности
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как объяснили журналистам издания источники в Киеве, остальные кандидаты намеревались укомплектовать министерство своими людьми, однако украинские власти сочли, что что это будет чересчур. После раздумий на пост министра обороны Украины был назначен Рустем Умеров, показавшийся властям самым лояльным вариантом, который устроил всех.

Ранее в Верховную Раду заявление об отставке написал занимавший пост министра обороны с осени 2021 года Алексей Резников. Украинский парламент его отставку принял.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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