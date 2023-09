Your browser does not support the audio element.

Помимо теперь уже бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова, на должность министра обороны Украины обсуждались и другие кандидаты. Об этом сообщает Economist.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.