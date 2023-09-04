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Sohu: Зеленский отправил Резникова в отставку, чтобы объяснить США провалы ВСУ

1:23
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Алексея Резникова с поста главы Минобороны страны и заключил под стражу олигарха Игоря Коломойского, пытаясь объяснить Вашингтону провалы ВСУ на поле боя, а также собственные резкие заявления в адрес Запада, сообщает Sohu.

Sohu: Зеленский отправил Резникова в отставку, чтобы объяснить США провалы ВСУ
Фото: openverse.org

Как напомнил журналист китайской газеты Сюй Хуань, в середине лета Зеленский подверг критике позицию американских партнёров по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе. По его словам, украинский президент мог сменить министра обороны из-за утечки западных средств и дезертирства в рядах Вооружённых сил.

"Такую цену Зеленский заплатил за провал контрнаступления украинской армии", — сказано в публикации.

Автор считает, что глава Украины продемонстрировал слабость, сдав Коломойского и сняв Резникова с поста.

Журналист подчеркнул: Рустем Умеров, которому предложили стать новым руководителем украинского Минобороны, имеет тесные связи с Вашингтоном. При этом Сюй Хуань добавил, что доверительные отношения между Белым домом и Киевом разрушаются из-за неудачных действий ВСУ.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов связал увольнение Резникова с провалом контрнаступления украинских войск.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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