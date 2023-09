Your browser does not support the audio element.

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ и недовольством "западных хозяев" официальным Киевом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.