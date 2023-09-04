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Константинов связал отставку Резникова с провалом "контрнаступа" ВСУ — берут кого попало

1:13
Мир

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ и недовольством "западных хозяев" официальным Киевом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов связал отставку Резникова с провалом "контрнаступа" ВСУ — берут кого попало
Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку Резникова и предложил на его место кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Как подчеркнул Константинов, совершенно неважно, кто будет "у руля" ВСУ на фоне ситуации в войсках.

"На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов", — пояснил Константинов.

Парламентарий подчеркнул, что, вероятно, западные партнёры Украины выразили недовольство ситуацией с контрнаступлением ВСУ, и Киеву пришлось пойти на кадровые перестановки.

"В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хвалёного "контрнаступа" не достигаются ими", — сообщил Константинов РИА Новости.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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