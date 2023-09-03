Политолог Баширов объяснил, что означает отставка Резникова: США консервируют конфликт

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Увольнение министра обороны Украины Алексея Резникова, который стал на своём посту богатым человеком, мало что меняет в принципе. Кроме одного — американцы начинают консервировать конфликт. Такое мнение высказал политический аналитик Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Фото: Соцсети Алексея Резникова

Эксперт отметил, что на Украине министр обороны отвечает не за военные действия, а за закупки вооружений, продовольствия и так далее.

США ведут аудит и ликвидацию наиболее одиозных представителей власти Украины, добавил политолог. А венцом этого плана станет уход самого Зеленского в 2024-25-м годах, заключил он.

Ранее сегодня президент Украины заявил, что отправил Резникова в отставку, а на его место намерен предложить кандидатуру Рустема Умерова.