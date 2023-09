Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом он заявил в своём вечернем обращении, пишут украинские СМИ в воскресенье вечером.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.