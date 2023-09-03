Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом он заявил в своём вечернем обращении, пишут украинские СМИ в воскресенье вечером.
Зеленский заявил, что возглавить Министерство сейчас должен Рустем Умеров.
По словам киевского лидера, Верховная рада Украины этого человека хорошо знает, и он в дополнительных представлениях не нуждается.
"Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", — заключил Зеленский.
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