Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Резникова

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом он заявил в своём вечернем обращении, пишут украинские СМИ в воскресенье вечером.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Зеленский заявил, что возглавить Министерство сейчас должен Рустем Умеров.

По словам киевского лидера, Верховная рада Украины этого человека хорошо знает, и он в дополнительных представлениях не нуждается.

"Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", — заключил Зеленский.