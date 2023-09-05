GT: ради выгоды США устроили гуманитарный кризис и подъём терроризма на Украине

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Без участия Соединенных Штатов украинский кризис был бы давно завершён, но Вашингтон продолжает разжигать конфликт ради собственных интересов.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделал китайский аналитик Вань Хэнъи и добавил, что Белый дом и дальше будет снабжать ВСУ оружием.

"США продолжают военную помощь Украине, чтобы увековечить украинский кризис и получить максимальную выгоду для своих собственных политических и экономических интересов. Они продолжают подливать масло в огонь украинского кризиса, полностью игнорируя гуманитарный кризис и риск терроризма, которые только увеличиваются", — подчеркнул обозреватель в издании Global Times.

По его словам, Вашингтон не пытается добиться мира, а хочет только усугубить конфликт, в котором участвует Россия.