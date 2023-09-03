Североатлантический альянс может прекратить своё существование уже в 2025 году, когда США покинут военный блок из-за украинского кризиса.
С таким предложением выступил обозреватель Филлип О'Брайен, который напомнил, что поддержка Киева уже стала поводом для серьёзного раскола в стане республиканцев.
Если в ноябре 2024 года пост президента США займёт Дональд Трамп или кто-то из его однопартийцев, Вашингтон может полностью отказаться от поддержки Украины, пояснил аналитик.
"Это приведёт к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", — пишет он в издании The Atlantic.
Лидерам стран ЕС пора строить планы на "альтернативную реальность", в которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Владимиром Путиным, резюмировал О'Брайен.
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