The Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году после ухода США из-за Украины

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Североатлантический альянс может прекратить своё существование уже в 2025 году, когда США покинут военный блок из-за украинского кризиса.

Фото: Openverse

С таким предложением выступил обозреватель Филлип О'Брайен, который напомнил, что поддержка Киева уже стала поводом для серьёзного раскола в стане республиканцев.

Если в ноябре 2024 года пост президента США займёт Дональд Трамп или кто-то из его однопартийцев, Вашингтон может полностью отказаться от поддержки Украины, пояснил аналитик.

"Это приведёт к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", — пишет он в издании The Atlantic.

Лидерам стран ЕС пора строить планы на "альтернативную реальность", в которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Владимиром Путиным, резюмировал О'Брайен.