The Times: в Британии увидели угрозу демократии на Украине из-за Зеленского

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Действия украинских властей вызывают определённые опасения у западных союзников, над страной нависает угроза автократического режима Владимира Зеленского.

Фото: CreativeCommons

К такому выводу пришёл британский аналитик Джек Кловер, проанализировав поведение Киева после начала спецоперации.

"На Украине сейчас автократические тенденции. На кону демократия", — пишет обозреватель в издании The Times.

Он напомнил, что Зеленский запретил все оппозиционные СМИ, многие заседания Верховной рады проходят в закрытом режиме, а декларации чиновников теперь засекречены от украинцев.

"Западу стоит задуматься, какую такую демократию они защищают на Украине", — прокомментировал публикацию российский журналист Руслан Осташко.