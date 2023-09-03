Действия украинских властей вызывают определённые опасения у западных союзников, над страной нависает угроза автократического режима Владимира Зеленского.
К такому выводу пришёл британский аналитик Джек Кловер, проанализировав поведение Киева после начала спецоперации.
"На Украине сейчас автократические тенденции. На кону демократия", — пишет обозреватель в издании The Times.
Он напомнил, что Зеленский запретил все оппозиционные СМИ, многие заседания Верховной рады проходят в закрытом режиме, а декларации чиновников теперь засекречены от украинцев.
"Западу стоит задуматься, какую такую демократию они защищают на Украине", — прокомментировал публикацию российский журналист Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.