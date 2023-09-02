Граждане Украины уклоняются от призыва в армию, покидают страну, дезертируют из ВСУ, так как не хотят защищать действующий режим, уверен советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Таким образом он прокомментировал заявление итальянских журналистов, которые сообщили о падении морального духа украинской нации.
"Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо", — цитирует Гагина агентство РИА Новости.
К тому же, добавил советник Дениса Пушилина, солдаты ВСУ начали понимать, что сражаются с сильнейшей армией мира, которая набралась боевого опыта за время СВО и имеет отличную мотивацию.
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