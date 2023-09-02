Гагин объяснил рост числа дезертиров в ВСУ: "Защищать Зеленского — глупо"

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Граждане Украины уклоняются от призыва в армию, покидают страну, дезертируют из ВСУ, так как не хотят защищать действующий режим, уверен советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Таким образом он прокомментировал заявление итальянских журналистов, которые сообщили о падении морального духа украинской нации.

"Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо", — цитирует Гагина агентство РИА Новости.

К тому же, добавил советник Дениса Пушилина, солдаты ВСУ начали понимать, что сражаются с сильнейшей армией мира, которая набралась боевого опыта за время СВО и имеет отличную мотивацию.