Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ

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Боевики ВСУ посетовали, что заявления Запада о том, что контрнаступление идёт не так быстро, как хотелось бы и нет тех успехов, на которые рассчитывали партнёры Украины, очень деморализуют состав.

Фото: newsweek.com

По словам боевика с позывным "Салам", подобные заявления очень "тяжело" слышать в рядах украинской армии.

"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идёт слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — рассказал украинец в интервью Associated Press.

По его словам, украинские солдаты "обеспокоены" подобными заявлениями и они влияют на боевой дух ВСУ.