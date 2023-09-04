Боевики ВСУ посетовали, что заявления Запада о том, что контрнаступление идёт не так быстро, как хотелось бы и нет тех успехов, на которые рассчитывали партнёры Украины, очень деморализуют состав.
По словам боевика с позывным "Салам", подобные заявления очень "тяжело" слышать в рядах украинской армии.
"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идёт слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — рассказал украинец в интервью Associated Press.
По его словам, украинские солдаты "обеспокоены" подобными заявлениями и они влияют на боевой дух ВСУ.
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