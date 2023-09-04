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Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ

0:42
Мир

Боевики ВСУ посетовали, что заявления Запада о том, что контрнаступление идёт не так быстро, как хотелось бы и нет тех успехов, на которые рассчитывали партнёры Украины, очень деморализуют состав.

Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ
Фото: newsweek.com

По словам боевика с позывным "Салам", подобные заявления очень "тяжело" слышать в рядах украинской армии.

"Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идёт слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого", — рассказал украинец в интервью Associated Press.

По его словам, украинские солдаты "обеспокоены" подобными заявлениями и они влияют на боевой дух ВСУ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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